Huittislaiselle naiselle kavalluksesta ehdoton vankeustuomio

Huittisissa toimivan Länsi-Suomen Opiston toimistonhoitajana työskennellyt nainen tuomittiin keskiviikkona Satakunnan käräjäoikeudessa kahden ja puolen vuoden ehdottomaan vankeuteen törkeästä kavalluksesta, törkeästä kirjanpitorikoksesta ja luottamusaseman väärinkäytöstä.

Tuomion saanut Jaana Alho on vuodesta 2011 lähtien anastanut opistolle kuuluvia varoja yhteensä 422 000 euroa. Hän on hoitaessaan opiston laskutusta ja kirjanpitoa siirtänyt rahaa omille tileilleen opiston tililtä tili- ja viitesiirtoina sekä työsopimuksen ylittävänä palkkana. Nainen maksoi laskut tuplana, sillä peittääkseen toimintansa hän on maksanut myöhemmin laskut oikealle laskuttajalle. Ylimääräisiä palkkoja hän maksoi itselleen kahdeksan vuoden aikana reilut 57 000 euroa.

Kirjanpidossa on ollut noin 420 väärää ja harhaanjohtavaa tositetta.

Summat kasvoivat vuosittain. Vuonna 2011 tilisiirtoja ja ylimääräisiä palkkoja oli yhteensä vajaat 5 000 euroa kun ne vuonna 2018 olivat jo reilut 100 000 euroa.

Satakunnan käräjäoikeuden mukaan teko on törkeä, koska väärien ja harhaan-johtavien tietojen määrä on suuri ja ne koskevat suuria summia ja niitä tehtiin kahdeksan vuoden aikana.

Alho tuomittiin maksamaan Länsi-Suomen opistolle kavaltamansa varat takaisin korkoineen sekä rikosuhrimaksun, oikeudenkäynti- ja todistelukuluja valtiolle. Valtiolle maksettava osuus on 1 150 euroa.