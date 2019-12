Konsertti kynttilän valossa Vampulassa

Lapsuuden kirkko -konsertti soi Vampulan kirkossa vuoden ensimmäisenä päivänä. Konsertissa ollaan perinteen mukaan kynttilän valossa.

Konsertin pääesiintyjät ovat Turun filharmonisen orkesterin muusikot Jarmo Korhonen ja Juhani Listo. Päätyönsä ohella he harrastavat periodi-instrumenttien soittamista.

Vampulassa Listo soittaa sinkkiä, joka on eräänlainen vaski- ja puupuhaltimen yhdistelmä sekä luonnontrumpettia, joka on venttiilitön vaskipuhallin. Korhonen soittaa fagottia, fagotin edeltäjää dulciania ja barokkifagottia.

Ohjelmassa on duoja sinkille ja dulcianille ja luonnontrumpetille ja barokkifagotille.

Mukana musisoimassa on myös Korhosen fagottioppilaita.

Vampulan kappeliseurakunnan musiikkityöryhmän järjestämään tilaisuuteen on vapaa pääsy. Ohjelma on maksullinen.