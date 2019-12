Nopeaa helpotusta ei ole luvassa

–Jokien virtaamat säilvät runsaina pitkälle talveen, ennustaa johtava vesitalousasiantuntija Juha-Pekka Triipponen Varsinais-Suomen ely-keskuksesta.

Pitkään jatkuneet sateet ovat nostaneet Loimijoen ja Kokemäenjoen virtaamat poikkeuksellisen suuriksi joulukuun aikana. Vesi on levinnyt pelloille ja katkaissut Lauhassa Ronkansuontien liikenteeltä Lauhan lintutornin läheltä.

Maaperä on umpimärkää

–Lähipäiviksi on luvassa lievää helpotusta. Sunnuntaina Loimijoen ja Kokemäenjoen virtaamat olivat huippulukemissa ja nyt maanantaina ne ovat jo hieman laskeneet, sanoo johtava vesitalousasiantuntija Juha-Pekka Triipponen Varsinais-Suomen ely-keskuksesta.

Maa ei enää ime vettä, koska se on täysin vettynyttä. Siksi pikkusateetkin näkyvät voimakkaasti jokivesissä.

–Maaperä on umpimärkää, kun sademäärät ovat olleet poikkeuksellisen suuria.

Pirkanmaalta juoksutetaan järvialtaista vettä, joka lisää virtaamaa Kokemäenjoessa noin 400 kuutiolla sekunnissa. Loimijokeen juoksutetaan vettä Tammelan Pyhäjärvestä, mutta sen vaikutus on huomattavasti vähäisempi, noin 20–30 kuutiota.

–Pirkanmaan järvissä pyritään juoksutuksilla estämään järvien vedenpinnan nousua ja toivottavasti saamme niitä pikemminkin hieman laskettua. Vääjäämättä ne pakkaset sieltä jossain vaiheessa tulevat, jolloin järvien säännöstelyvarat on meidän ainoa keino, jolla tulvia pystytään hillitsemään.

Syyrensuun mittauspisteessä Lauhassa Kokemäenjoen virtaama oli sunnuntaina korkeimmillaan vähän yli 600 kuutiota sekunnissa, josta se on maanantaina aavistuksen verran laskenut. Jokiveden pinta oli 43,78 metriä meren pinnasta ja maanantaina se laski jo muutaman sentin.

Loimijoen Maurialankosken mittauspisteessä virtaama oli sunnuntaina 160 kuutiota sekunnissa, mutta maanantaina aamupäivällä se oli jo laskenut 140 kuutioon sekunnissa.

Kipuraja oli lähellä

–Tulvan suhteen oltiin jo lähellä kipurajaa. Kokemäenjoki ei Säpilänniemen kohdalla vedä sellaista määrää vettä mitä yläpuolelta tulee.

Triipponen uskoo, että runsaat virtaamat säilyvät Kokemäenjoen vesistössä pitkälle talveen.

–Ympäristö on niin vetistä, joten nopeaa helpotusta ei ole näköpiirissä. Tämä vaikeuttaa jääkannen muodostumista. Mutta nyt vuodenvaihdetta kohden mentäessä meillä on helpottava tilanne edessä, sanoo Juha-Pekka Triipponen.

”Ei meillä vielä hätää ole”

Huittisten Lauhassa asuville jokivesien nousu ei ole enää varsinainen uutinen, sillä talvitulvia on aiemminkin ollut. Pari vuotta sitten joulun alla hyydetulvien uhka oli ilmeinen.

–Pellot ovat sunnuntain aikana muuttuneet järviksi, mutta mökit eivät vielä ole vaarassa, sanoo Johanna Takala Lauhasta.

Naarassaaresta suurin osa on veden peitossa.

–Ei näissä talvi- ja kevättulvissa ole suurtakaan eroa. Ne tiivistävät maata, riski hukkakauran le-viämiselle kasvaa ja tulvavedet vievät pelloilta ravinteita mukanaan, sanoo Markku Takala.

Peltotiet ovat Lauhassa huonossa kunnossa, mutta niin on koko Lauhan lenkkikin.

–Liikennemäärät ovat kasvaneet, kun tieto tulvista leviää. Pitäisi oikeastaan saada näin aikoina tuonne tien päähän ajokieltomerkki. Sellaiset ihmiset, jotka eivät täällä asu, kuvittelevat että me olemme täällä pulassa. Jokivesien nousu on meille lauhalaisille tuttua ja olemme siihen osanneet varautua. Meidän silmissä tämä tilanne ei ylitä uutiskynnystä. Näille luonnon tilanteille me emme voi mitään ja niistä saadaan muistutuksia aina silloin tällöin, sanoo Johanna Takala.