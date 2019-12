LP-Vampula kaatoi Pölkyn kotikentällä viisieräisessä pelissä

Ilman Aleksandra Cveticaninia pelannut LP-Vampula yllätti kotikentällään Pölkky Kuusamon ja voitti liigaottelun 3-2.

Ensimmäinen erä oli Pölkyn. Niin lyönnit kuin heitotkin tippuivat toinen toisensa jälkeen vampulattarien varpaille. Erä helposti, pistein 15-25, pohjoisen vieraille.

Toisen erän LP-Vampula pelasi itsevarmasti. Joukkue alkoi puolustaa ja hyökkäyksiinkin alkoi löytyä potkua selvästi avauserää paremmin. Vieraat saivat ensimmäisen pisteensä vasta tilanteessa 6-1. Kotijoukkue vei vastaansanomattomasti erävoiton numeroin 25-5. Tulos on piste-eron osalta kauden ennätyksellinen.

Kolmannessa erässä kotijoukkueen ensimmäinen piste tuli vasta tilanteessa 1-5. Vieraiden karkumatka ei kestänyt, vaan LP-Vampula tasoitti tilanteessa 10-10. Sen jälkeen joukkueet olivat vuoron perään pisteen-parin johdossa. LP-Vampula pääsi niskan päälle tilanteessa 20-16, mutta vieraat kirivät tilanteeksi vielä 20-18. Lopulta kotijoukkue vei erän 25-19. Erä oli huittislaisten vahvaa tekemistä, josta erävoitto oli palkinto. Verkolla Iina Andrikopoulou sekä Rahma Agrebi takoivat pisteitä huittislaisyleisön hurjasti hurratessa.

Neljäs erä eteni tasaisesti. Tilanteeseen 9-9 asti kotijoukkue oli pisteen-pari edellä. Sen jälkeen Pölkky aloitti nousun 11-15 ja 12-17. LP-Vampula ei vielä antanut periksi, vaan kiri tilanteeksi 14-17. Pölkky lähti asiitä karkumatkalle 14-24. Kotijoukkue yritti vielä, mutta kuusamolaiset veivät voiton 17-25. Erä oli taistelua alusta lähes loppuun, missä Pölkky sai muutaman viimeisen pallon melkein ilmaiseksi.

Ratkaiseva erä kulki tasaisesti tilanteeseen 8-8, josta kotijoukkue lähti Rahma Agrebin syöttövuorolla karkumatkalle ja vei voiton 15-8.

Kokonaisuutena kotijoukkue onnistui syöttö/vastaanottopelissä Pölkkyä paremmin.

-Väsynyttä peliä, loma alkoi varmaan olla jo pelaajien mielissä, vaikka sitä kovasti koitettiinkin välttää. Vampula syötti hyvin, totesi Pölkyn Anna Wruck.

LP-Vampulan pistehaita olivat viisi ässää syöttänyt Iina Andrikopoulou (24) ja Rahma Agrebi (16).

LähiTapiolapisteitä kotijoukkueen Agrebi sai kolme ja Andrikopoulou yhden. Vieraisen Adeja Lambert sai kaksi pistettä. Pro liberoksi valittiin kotjoukkueen Emilia Joensalo.

Ottelussa nähtiin myös kaksi liigadebyyttiä, kun ykkössarjassa pelaavat Julia Seikkula ja Inka Sairiala pääsivät kokemaan liigapelaamisen tunnelmaa. Seikkula oli muutamaan otteeseen kentällä ja saalisti myös kaksi tehopistettä, yhden hyökkäys ja yhden torjuntapisteen. Sairialalla on yksi

piipahdus liigakentällä jo parin vuoden takaa, mutta nyt voidaan kuitenkin puhua varsinaisesta liigadebyytistä.

-Täytyy tunnustaa, että ensimmäinen esiintyminen liigakentillä jännitti jonkin verran. Toivottavasti saan näitä kokemuksia lisää, Seikkula totesi.

LP-Vampulan valmentaja Darko Dobreskov totesi:

-Hienoa on voittaa lopulta Pölkkykin. Helppoa se ei ollut. Nyt on pieni hetki aikaa levähtää ja 3.1. jatketaan töitä kevätkauden maksimaalisen onnistumisen eteen.

Pölkyn valmentaja Timo Tolvanen sanoi oelin jälkeen, ettei oikein tiedä mitä sanoa.

-Tolkuttoman rankaa pelitahtia ollut ja joukkue on uupunut niin fyysisesti kuin henkisestikin. Lisäksi joulutauko alkaa pelin jälkeen ja tiedossa on lyhyt kotikäynti. Keskittyminen ei pysynyt kasassa ja lopputulos on tässä. Aina ei ole kovin mukavaa olla lentopallovalmentaja ja tämä hetki nyt on hiukan sellainen epämukavampi. Nyt on Joulutauon aikaa itse miettiä miten saan joukkueen takaisin, siinä se meikäläisen joulu sitten meneekin.

Täydennetty eräkommentein, pelaajapistein sekä pelaaja- ja valmentajakommentein klo 21.28.