Taiteilija Rantala tarjosi Huittisten saparon kaupunki-taiteeksi Huittisiin

–Tämä on minun velvollisuuteni huittislaisena. Minä voin auttaa tässä.

Noin ajatteli Katariina Rantala, kun hän luki loppukesästä lehdestä juttua Huittisten keskustan kehittämisestä. Jutussa mainittiin Sahkon kerrostalojen tai ydinkeskustan siilojen seinämaalaukset, linja-autoaseman maalaaminen väripilkuksi sekä maamerkki, joka kertoisi, että liikennevaloristeyksestä on ydinkeskustaan vain parisataa metriä.

Rantala on taiteilija, joka on opiskellut taidetta Hyvinkään ja Kankaanpään taidekouluissa sekä graafista suunnittelua Nakkilassa.

Juttu sai hänen päänsä raksuttamaan heti. Innostuksen vallassa ja nopeasti hän teki kymmenkunta luonnosta, ja lähetti ne sähköpostilla kaupungin elinvoimajohtaja Riikka Peipolle.

Esittäessään luonnoksiaan kaupungille Rantala on korostanut, ettei vaadi taiteilijapalkkiota.

–En tehnyt näitä ehdotuksia kotikaupungilleni rahan takia, vaan sen tähden, että Huittisissa olisi taiteita. (..)

Enin osa luonnoksista oli ehdotuksia maalauksista Sahkon kerrostalon seinään tai esimerkiksi sähkökaappeihin. Yhdessä luonnoksessa oli iso vaaleanpunainen possu ja saparo. Se oli Rantalan esitys tolppaan kiinnitettäväksi maamerkiksi, joka kertoisi, että liikennevaloristeyksestä on 200 metriä keskustaan.

–Sähkökaappimaalausten tekoon voitaisiin ottaa nuoria mukaan niin, että itse olisin heitä opastamassa, Rantala kertoo. (..)

Huittisten kaupungin elinvoimajohtaja Riikka Peippo toteaa, että tähän mennessä on keskusteltu Satakunnan ammattikorkeakoulun kanssa hankerahoituksen hakemisesta. Tätä varten taiteilija Rantala on tekemässä kustannusarviota. Toivottavasti rahoitus saadaan järjestettyä niin, että taiteen tekemiseen päästäisiin jo ensi keväänä. Kaikki on oikeastaan kiinni rahoituksen löytämisestä.

–Lisäksi on keskusteltu tilojen omistajien kanssa mahdollisista muraalien sijoittumispaikoista.

