Uuden Lauttakylän koulun hankesuunnitelma, kaavamuutos ja kaupungin toimitilaohjelma puhuttivat valtuutettuja

Poikkeuksellisen korkealla ajankohtaan nähden lainehtivat jokivedet käynnistivät keskustelun tulvan Huittisten kaupunginvaltuustossa.

Asialistan ensimmäisenä asiana ollut Huhkolanpuiston alueen asemakaavamuutos mietitytti muun muassa Simo Riuttamäkeä (ps). (..)

–Virkamiehet toteuttavat valtuuston päätöstä, jossa koulun paikka on määritetty Huhkolaan, sanoi teknisen lautakunnan puheenjohtaja Heikki Virtanen (kesk). Virtasta säesti koulun hanketyöryhmän jäsen Reijo Lintunen (vas).

–Kyllä tulvatilanne virkamiehiä kiinnostaa, vaikka he eivät siellä joka päivä kävisi katsomassa tilannetta. Tulvariski on kaavassa huomioitua, sanoi Lintunen.

Asemakaavamuutos hyväksyttiin kokouksessa esitetyssä muodossa.

Lauttakylän koulun hankesuunnitelmasta keskustelu vietiin koulun liikuntasalin neliöihin ja koko koulun tarpeeseen. (..)

Ilkka Riuttamäen (ps) esitys investointipäätöksen hylkäämisestä kaatui äänin 23–4. Häntä kannatti vain perussuomalaisten ryhmä.

Toimititilaohjelma hyväksyttiin äänin 22–5.

Ilkka Riuttamäki esitti, että 0-korjausvelkaiset koulut Sampu, Suttila ja Loima siirrettäisiin C-salkusta A-salkkuun eli myytävien tai purettavien kiinteistöjen salkusta säilytettäviin ja ylläpidettäviin kiinteistöihin. Häntä kannatti Simo Riuttamäki. Äänestyksessä esitystä kannatti perussuomalaisten ryhmä

