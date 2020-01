Sikayrittäjä Juho Riuttamäki: "Tunnelin päässä ei varsinaisesti näy valoa, mutta mentäisiin nyt edes näin"

–Toivoa sopii, että tilanne kirkastuisi jo vähitellen. Vielä on kuitenkin paljon asioita, jotka voivat mennä pieleen. Mustat pilvet jönkäilee edelleen taivaalla, sanoo huittislainen sikayrittäjä Juho Riuttamäki.

–Isoja riskejä on aina olemassa, mutta niitä on otettava, jos aikoo alalla toimia.

Huittisissa on nähty iso villisikalauma. Huolettaako se sikayrittäjiä`

–Eivät nämä huoleta muuta kuin siinä mielessä, että kanta kasvaa koko ajan. Näistä ei ole tavattu sikaruttoa, mutta jos niitä tulee rajan takaa lisää, tilanne on toinen. Toivon nyt kovia pakkasia ja lunta, jotta kanta ei kasvaisi liikaa.

Riuttamäen mielestä peurojen talviruokinta pitäisi nyt lopettaa välittömästi.

–Villisiat käyvät samoilla ruokintapaikoilla, mikä edesauttaa sikojen kannan lisääntymistä. Peurojakin on tällä seudulla runsaasti ilman ruokintaakin.

Sikojen hyvinvointitukeen on varattu 60 miljoonaa euroa tälle vuodelle. Tuen saanti edellyttää, että porsituksessa on emakoiden karsinoita laajennettu 6–7 neliöön.

–Tätä tilaisuutta ei kannata nyt möhliä ja ryhtyä investoimaan tämän tuen vuoksi. Nuo miljoonat eivät pitkälle riitä, jos hakijoita on paljon. Rahat loppuvat ja tukisumma on tilaa kohti pienempi, sanoo Juho Riuttamäki.

