Hongkongissa asuva huittislainen Janne Salonen ei usko, että pitkään kehittyneet ongelmat ratkeaisivat ihan lähiaikoina

Laman alla Helsingin kauppakorkeakoulusta valmistunut huittislainen Janne Salonen lähti 1990-luvun vaihteessa mukaan maahantuontibisnekseen ja asettui Hongkongiin vuonna 1991. Heti seuraavana vuonna hän katseli toimistonsa ikkunasta, kun brittihallinnon viimeinen kuvernööri, Chris Patten, astui virkaansa, ja hänet tuotiin venesaattueessa Queen’s Pierille, seremonialliselle laiturille Hongkongin kaupungintalon edustalla.

–Patten oli yhden aikakauden lopun airut. Viimeisen kuvernöörikauden aikana oli kiinnostavaa seurata paikallista politiikkaa. Aiemmin paikalliset asukkaat eivät Hongkongissa olleet juuri kiinnostuneita politiikasta ja representatiivisesta demokratiasta, mutta viimeinen kuvernööri tuki voimakkaasti demokratiapyrkimyksiä, Salonen muistelee.

Kiina ja Hongkong ovat Salosen mukaan kulttuurisesti aivan erilaisia. Vaikka väestö on kiinalaista alkuperää, on Hongkong erittäin länsimaalainen.

–Viihde, elintavat ja kaikki sellainen on suunnilleen samanlaista kuin Suomessakin. Manner-Kiinaan verrattuna voidaan puhua jopa kulttuurisesta yhteentörmäyksestä. Kuilu hongkongilaisten ja mannerkiinalaisten välillä on syvä. Esimerkiksi Hongkongin yliopistoista on nyt protestien vuoksi evakuoitu pois mannerkiinalaisia opiskelijoita.

1980-luvulla ajateltiin ehkä hiukan turhan optimistisesti, mihin Kiina tulevien vuosikymmenien aikana kehittyy. Vuosi 2047 ja Hongkongin lopullinen liittäminen Manner-Kiinaan ei olekaan enää niin loputtoman kaukana, ja Salonen kertoo sen alkavan näkyä nuorten opiskelijoiden epävarmuudessa oman tulevaisuutensa suhteen.

–Olen pohtinut, miltä Hongkongin tilanne näyttäisi siirrettynä Huittisiin. Miltä esimerkiksi tuntuisi, jos nuori huittislainen saisi kuulla, että on tehty sopimus, jonka perusteella Suomella on autonomia vuoteen 2047, mutta sen jälkeen valtio siirtyisi osaksi Venäjää? Sellaisessa tilanteessa on vaikea suunnitella omaa elämäänsä.

