Telilän Sähkötyö Oy on ostanut huittislaisen Sähköliike E.J. Lehdon, toiminta Huittisissa jatkuu entisellä nimellä

Telilän Sähkötyö on ostanut huittislaisen Sähköliike E.J. Lehdon koko osakekannan ja laajentaa näin toimintaansa Satakuntaan. Sähköliike E.J. Lehdon kaikki 17 työntekijää siirtyivät vanhoina työntekijöinä uuden omistajan palvelukseen.

Myös Esa Lehto jatkaa yrityksen palveluksessa ja toiminta Huittisissa jatkuu edelleen Sähköliike E.J. Lehdon nimellä.

–Kun itsellä ei ole yritykselle jatkajaa, oli selvää, että jokin ratkaisu on jossain vaiheessa tehtävä. Maailma on nyt aika hyvällä mallilla ja yrityksellä on myös hyvä tilanne. Kun löytyi sopiva ja halukas ostaja, ratkaisun paikka oli nyt. Silloin pitää myydä, kun menee hyvin, Esa Lehto kertoo.

Hän sanoo olevansa tyytyväinen myös siihen, että yrityksen entinen nimi säilyy.

Sähköliike E. J. Lehto on vuonna 1991 perustettu sähköalan yritys, joka on erikoistunut maatalou-den ja teollisuuden sähkö- ja automaatioasennuksiin. Yrityskauppa vahvistaa siten erityisesti Telilän Sähkötyön teollisuuden toimialuella.

–Asiakkuudet hoidetaan totuttuun tapaan ja lisähartiat antavat mahdollisuuden laajempaankin yhteistyön, yrityksen lähettämässä tiedotteessa todetaan.

Telilän Sähkötyö Oy on vuonna 1956 perustettu sähköurakointiliike, jonka päätoimipiste on Sasta-malassa. Yrityksen toimintaa on kasvatettu vuodesta 2015 alkaen, jolloin yritys se osti Lohjalta Sähkö-Sinssi Oy:n. Seuraavana vuonna Telilän Sähkötyö osti Sastamalasta Sähköliike Matti Rantala Oy:n koko liiketoiminnan.

Vuonna 2019 Telilä-konsernin liikevaihto oli noin 13,5 miljoonaa euroa. Yritysoston jälkeen Teli-län Sähkötyö Oy työllistää Sastamalassa, Huittisissa ja Lohjalla noin sata sähköalan ammattilaista.