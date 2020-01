Amerikkalainen Audrey Alford LP-Vampulan passariksi, pelaaja-valmentajaksi Aleksandra Petrovic Serbiasta

Naisten mestaruusliigassa pelaava LP-Vampula Huittinen purki ennen joulutaukoa sopimuksensa passarina pelanneen Klara Pericin kanssa. Hänen tilalleen ollaan pestaamassa amerikkalaista Audrey Alfordia, joka tulee aluksi viikon testijaksolle.

–Videot ja taustatutkimiset eivät aina ole riittävä vakuus pelaajan kokonaisvaltaisesta sopimisesta suomalaiseen lentopalloon ja meidän joukkueeseemme. Mikäli Alford osoittautuu meille sopivaksi, hän jää tänne saman tien, LP-Vampulan manageri Timo Talvitie kertoo.

Hänen mukaansa uutta passaria etsittäessä seura katsasti myös kotimaiset passarivaihtoehdot, mutta kiinnostavimmaksi osoittautui Alford.

Audrey Alford on 175 senttiä pitkä, toisen polven lentopalloilija. Hänen äitinsä on pelannut aikoinaan Havaijin yliopistossa ja valmennuskokemusta hänellä on Cincinnatista.

–Odotamme Audreyltä tasokasta, joukkuetta tukevaa passipelaamista. Toivomme häneltä oikeaa asennetta sekä uhrautumista joukkueen eteen, Talvitie sanoo.

Alford saapuu Suomeen perjantaina, joten huomenna keskiviikkona Hämeenlinnaa vastaan pelattavassa ottelussa passipelistä vastaavat Mila Viljanen sekä ykkössarjasta nostettu farmipelaaja Aino Etelä.

LP-Vampulan päävalmentajana jatkaa Darko Dobreskov. Pelaaja-valmentajaksi LP-Vampula Huittinen on palkannut serbialaisen Aleksandra Petrovicin, joka on vuoden 2009 Serbian Euroliigaa pelanneen maajoukkueen kapteeni.

–Aleksandra on päävalmentajamme Darko Dobreskovin tuttu. Hän kävi syksyllä lomalla Huittisissa, jolloin hänen kanssaan keskusteltiin tänne tulosta. Teemme hänen kanssaan ensi kauden loppuun ulottuvan sopimuksen, joka on kuitenkin mahdollista purkaa tämän kauden päätyttyä, LP-Vampulan lajijohtaja Hanna Arve-Talvitie kertoo.

Petrovic on 192 senttiä pitkä, 32-vuotias keskipelaaja. Kotimaansa liigan lisäksi hän on pelannut useissa muissakin huippuliigoissa ja seuroissa, esimerkiksi Turkissa, Romaniassa, Sveitsissä ja Azerbaizanissa.

–Jokaisessa seurassa hänen kaulaansa on pujotettu kausien päätteeksi liigan ja kansallisten cupien kultaiset tai hopeiset mitalit, Timo Talvitie kertoo.

Petrovic tulee liigajoukkueen harjoituksiin mukaan jo viikonloppuna, mutta hänen pelaajaroolinsa täsmentyy Talvitien mukaan kauden edetessä.