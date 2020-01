Huittisten seurakunnan talousarvio hyväksyttiin – Viime tingassa

Huittisten kirkkovaltuusto pui tämän vuoden budjettia toistamiseen aivan viime vuoden viime metreillä. Kahden äänestyksen jälkeen budjettiesitys hyväksyttiin muutoksitta.

Eniten puhetta riitti seurakunnan emännän palkkaamisesta. Valtuutettu ja kirk-koneuvoston varapuheenjohtaja Sinikka Ritakallio uudisti muutosesityksensä, jossa hän esitti osa-aikaisen emännän palkkaamista vuoden 2021 loppuun asti ja palkkamenojen lisäämistä budjettiin.

Kirkkovaltuusto käsitteli budjettia jo 17. joulukuuta, jolloin se palautettiin kirkko-neuvostolle uudelleen valmisteltavaksi.

–Kirkkoneuvosto pohti emäntäasiaa ja haluaa selvittää, voitaisiinko seurakuntaan palkata uudelleen emäntä. Ensimmäiseksi on selvitettävä tarve ja on tutkittava, voidaanko emännän työviikkoa rytmittää niin, että rekrytointi olisi mahdollisimman taloudellinen. Jos nähdään, että tarvetta on, voidaan tehdä muutos talousarvioon tai lisätalousarvio, selvitteli kirkkoneuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra Jani Laaksonen. (..)

Kirkkovaltuusto hyväksyi seurakunnalle talousarvion tälle vuodelle kahden eri äänestyksen jälkeen äänin 13–8, 2 poissa.

Sinikka Ritakallion esityksen takana osa-aikaisen emännän palkkausasiassa olivat Markku Evala, Virpi Marku, Päivi Huhtanen, Jaakko Lehtimäki, Reima Puukki, Mari Suomela ja Harri Syrjälä. Poissa olivat Aulikki Kuisma ja Joni Immonen. (..)

Sinikka Ritakallion esitys kuntokartoitusten poistamisesta budjetista seurakuntakeskuksen rivitalon ja Ylistenrannan osalta kaatui äänin 8–13.

