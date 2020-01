Välierät edelleen LP-Vampulan tavoitteena

Lentopallon naisten mestaruusliigan syyskauden jälkeen LP-Vampula Huittinen on sarjan viides. Pelejä on pelattu 15 ja koossa on 27 pistettä. Joukkueen manageri Timo Talvitie uskoo edelleen tavoitteeseen päästä välieriin.

–Syyskausi meni muutoin suunnitelmien mukaan, paitsi harmillinen vierastappio Orivedelle. Siinä menetettyjä kolmea pistettä olisi tarvittu.

–Kauden alussa asetettu tavoite, välierävaiheeseen pääsy on edelleen realistinen tavoite, vaikka se onkin syksystä muuttunut haasteellisemmaksi useiden liigajoukkueiden pelaajasatsausten vuoksi, Talvitie sanoo. (..)

Passari Klara Peric ja LP-Vampula purkivat sopimuksen syyskauden jälkeen yhteisymmärryksessä. Seura alkoi välittömästi etsiä hänelle korvaajaa.

–Uudesta passarista ei vielä ole tiedotettavaa. Eri vaihtoehtoja punnitaan, Talvitie toteaa.

–Epätodennäköistä on, että kotimaasta löydettäisiin riittävän tasokasta peluria. Ihan heti ratkaisua ei tarvitse saada aikaiseksi, mutta viimeistään kuukauden kuluttua passariasia pitäisi olla kunnossa.

