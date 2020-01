”Vuoleminen rauhallista puuhaa” – Huittisten Me Miehet -ryhmässä ohjaajana Joel Nokelainen

–Jos joku jotain ryhmää ehdottaa, niin sen syntyä pyritään avittamaan, sanoo Me miehet -toiminnan projektityöntekijä Pekka Anttila.

Niin tapahtui myös kun Huittisista otettiin yhteyttä ja ehdotettiin vuoluryhmää.

–Se kuulosti ihan luonnolliselta: oli tarjolla paikallinen ohjaaja, lastulinnuista tunnettu Joel Nokelainen ja paikka Taitokeskus sekä se, että Taitoliiton valitsema vuoden käsityötekniikka on tänä vuonna vuoleminen, Anttila taustoittaa.

Aikuisille, työikäisille miehille tarkoitetun ryhmän ensimmäinen kokoontuminen on Huittisten Taitokeskuksessa 27. päivä tätä kuuta.

Varsinaisia kokoontumiskertoja ryhmillä on kymmenen.

–Se on määrä, jossa ehtii jo ryhmäytyä, mutta, joka ei vielä tunnu liian pitkältä ajalta. Kokoontumistahdin ryhmät voivat päättää itse, Anttila korostaa.

–Minulta saa käyttöön puukon ja puuta, Nokelainen sanoo. Ryhmäläisiltä peritään pieni materiaalimaksu.

Aiempi vuolukokemus ei ole tarpeen. Ryhmässä opetellaan tekniikkaa ja tehdään erilaisia vuoluja. Nokelainen lupaa, että vuolua ei aloiteta haasteellisesta lastulinnun tekemisestä.

–Voidaan vaikka vuolla keppejä, ja ne kepit voisi asettaa vaikka johonkin puistoon tilataiteeksi.

Nokelainen korostaa, että vuoleminen on miellyttävää ja rauhallista puuhaa.

–Vuollessa voi jutella omiaan ja keskustella toisten kanssa. Vähän niin kuin naisten ompelukerhoissa käsityön tekemisen lisäksi puhellaan. (..)

Yhdessä oleminen, yhteisöllisyys on myös Pekka Anttilan mukaan yksi Me miehet -toiminnan tarkoitusperistä.

–Miehet jäävät yleensä naisia helpommin neljän seinän sisään.

Huittisissa alkava vuoluryhmä on vain yksi pääosin Varsinais-Suomessa ja Uudellamaalla toimivan Me miehet -hankkeen aktiviteeteistä. Kolmevuotisen hankkeen kahtena ensimmäisenä vuonna miesten ryhmissä on esimerkiksi valokuvattu, sauvakävelty, tehty ruokaa ja pelattu biljardia.

–Kaikkein suosituin ryhmä on kuitenkin ollut työhevos-ryhmä Mäntsälässä. Miehet oikein innostuivat Suomenhevosten kanssa puuhaamisesta, Anttila sanoo. (..)

Me miehet -toiminta

Tarjoaa 30–63-vuotiaille miehille vertaisryhmiä, joissa voi kokeilla erilaisia harrastuksia

Ydintoiminta-alue Varsinais-Suomi ja Uusimaa, Huittinen ensimmäinen alueellinen syrjähyppy

Osa sosiaali- ja terveysministeriön Toimintakyky kuntoon -avustusohjelmaa

Toimintaa koordinoi Suomen Kylät

Stean (entisen Raha-automaattiyhdistyksen) rahoittama

